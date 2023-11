Suárez rendido a Darwin Núñez: «Temos um dos melhores 9 do Mundo»

Foi com a ajuda de um bis de Darwin Núñez que o Uruguai despachou (3-0) a Bolívia para somar a terceira vitória consecutiva na fase de qualificação sul-americana, depois dos sucessos frente a Brasil e Argentina, seguindo no 2º posto, atrás dos campeões mundiais, que ganharam no Brasil. Perante um adversário incapaz de causar problemas, o avançado do Liverpool abriu o marcador aos 15’. Depois, Villamíl (39’) fez um autogolo, antes de Darwin fechar as contas aos 71’. O ex-Benfica está em grande forma na seleção, com 5 golos e 3 assistências na qualificação. "Estou muito feliz com esta sequência. Esta vitória é tão importante como a da Argentina", deixou o avançado do Liverpool.

Suárez rendido ao ex-Benfica

Luis Suárez substituiu Darwin aos 73', cumprindo os primeiros minutos na seleção desde o último Mundial e no final não poupou nos elogios. "Temos um dos melhores '9' do Mundo, é o Darwin Núñez. O grupo precisa dele. Tenho de o aplaudir pelo que faz e dar a minha contribuição", disse o avançado do Grémio, confessando que "não esperava" voltar aos eleitos: "Os meses depois do Mundial foram difíceis. Ganhei esta chamada com muito trabalho."