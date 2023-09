Surpresa na Argentina: Di María relegado para o banco frente ao Equador

A campeã Argentina arranca na madrugada desta sexta-feira (à uma da manhã de Portugal Continental) a fase de qualificação para o Mundial de 2026, diante do Equador, num encontro que será disputado em Buenos Aires e que não terá Ángel Di María nos titulares da albiceleste.

Uma das figuras do arranque de temporada do Benfica, com quatro golos e uma assistência em cinco jogos, 'El Fideo' iniciará o encontro no banco de suplentes, com Nico González, jogador da Fiorentina, a ocupar o lugar do esquerdino de 35 anos, como anunciou o selecionador Lionel Scaloni na conferência de imprensa.

Por outro lado, Nicolás Otamendi, companheiro de equipa de Ángel Di María nos encarnados, irá comandar a defesa da Argentina, num onze que contará com Enzo Fernández, ex-jogador das águias que agora defende as cores do Chelsea, e ainda Lionel Messi, que durante esta fase poderá tornar-se no melhor marcador das eliminatórias mundialistas da América do Sul.



O onze da Argentina para o duelo com Equador: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Lionel Messi e Lautaro Martínez.