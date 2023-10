Timor-Leste goleado por Taiwan no arranque do apuramento para o Mundial'2026

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção de futebol de Timor-Leste foi esta quinta-feira goleada fora por Taiwan, por 4-0, em jogo da primeira mão da eliminatória preliminar de apuramento da zona asiática (AFC) para o Mundial'2026.

A equipa timorense ainda conseguiu manter uma diferença mínima até perto da hora de jogo, depois de Yao-hsing marcar aos quatro minutos, mas acabou por sofrer mais três golos que deixam o apuramento para a fase seguinte comprometido.

No jogo disputado no Estádio Nacional Kaohsiung, com capacidade para 55.000 espetadores e indicado como o maior de Taiwan, Ting-Yang Chen marcou aos 57 minutos, Yao-hsing bisou aos 60', e Ko-Yu-Ting fechou a contagem aos 88'.

Nesta eliminatória preliminar da AFC entram 20 países, situados entre as 27.ªs e 46.ªs posições do ranking asiático, e apuram-se para a fase seguinte os 10 vencedores da ronda, que se disputa a duas mãos.

Timor-Leste irá receber Taiwan na próxima terça-feira, no jogo da segunda mão.