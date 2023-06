UEFA aprova mudanças na qualificação europeia para o Mundial'2026

Juntamente com outras mudanças, o Comité Executivo da UEFA também aprovou alterações ao projeto da qualificação europeia para o Mundial'2026, que vai enviar à FIFA.Assim, a UEFA propõe a criação de 12 grupos de quatro ou cinco equipas, com os vencedores a apurarem-se diretamente para o torneio, que se vai disputar nos Estados Unidos, no Canadá e no México.Os segundos classificados de cada grupo vão disputar um play-off com os vencedores dos grupos da Liga das Nações, para definir as quatro últimas equipas apuradas.Para o Mundial'2022, foram disputados 10 grupos de qualificação, com os vencedores a apurarem-se para a fase final, no Qatar, enquanto os 10 segundos classificados e os dois melhores vencedores dos grupos da Liga das Nações a disputarem um play-off.