Federação marroquina realça oportunidades criadas pela candidatura ao Mundial'2030

A candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos à organização do Mundial2030 abre oportunidades únicas para os jovens africanos e europeus, destacou esta segunda-feira o presidente da Federação Marroquina de Futebol (FRMF), Fouzi Lekjaa.

"É uma oportunidade para os jovens de África mostrarem as suas capacidades junto dos jovens do continente europeu", sublinhou o dirigente marroquino, citado pela agência de notícias espanhola EFE, no final de uma reunião da FRMF.

Fouzi Lekjaa acrescentou que, "além da dimensão desportiva e futebolística", a candidatura tripartida possibilita potenciar "as capacidades dos jovens dos dois lados do Mediterrâneo para conseguir o desenvolvimento desta zona".

O líder da federação marroquina garantiu o apoio à inclusão de Marrocos à candidatura ibérica, depois de oficializada na semana passada pelo rei Mohamed VI, e também considerou que se trata de uma iniciativa histórica, em linha com o que já tinham dito a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a congénere espanhola. "É uma candidatura histórica, já que, pela primeira vez, seria realizado um Mundial em dois continentes. A união dos três países vizinhos contribuirá para reforçar os laços entre a Europa e África, bem como todo o Mediterrâneo, e inspirará milhares de jovens de ambos os continentes num projeto comum que tem como eixo fundamental o impacto que o futebol pode ter no desenvolvimento desportivo e social", vincou a FPF, em comunicado divulgado em 15 de março.

O organismo luso explicou que o acordo entre os três países tem como objetivo "formalizar a candidatura mais forte possível a nível social, desportivo, cultural e de infraestruturas" e adiantou que a decisão já foi comunicada às restantes federações europeias durante a reunião da UEFA, que decorreu à margem do congresso da FIFA, em Kigali, no Ruanda. "A candidatura foi recebida de forma muito positiva", garantiu a FPF, adiantando que a entrada da Marrocos "não diminui o número de sedes que corresponderão a Espanha e Portugal".

Em outubro no ano passado, foi anunciado pelos organismos federativos português e espanhol (RFEF) que a Ucrânia iria incorporar a candidatura ibérica, algo que a FPF prometeu clarificar "em tempo oportuno".

Em causa, está a situação que o país atravessa, como a invasão da Rússia, bem como o papel do presidente da Federação Ucraniana de Futebol, Andriy Pavelko, que está atualmente suspenso das suas funções.