António Costa: «Será seguramente um Mundial de enorme sucesso»

O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira que recebeu com a alegria a decisão de atribuição da organização do Campeonato do Mundo de Futebol em 2030 a Portugal, Espanha e Marrocos, manifestando-se confiante de que será um enorme sucesso.

Esta posição de António Costa, publicada na rede social X (antigo Twitter), surge pouco depois de o Conselho da FIFA ter anunciado, em comunicado divulgado no seu site oficial, que o Campeonato do Mundo de futebol de 2030 vai ser organizado por Portugal, Espanha e Marrocos.

Na mesma nota, o organismo revelou ainda que Uruguai, Argentina e Paraguai vão receber três jogos desse Mundial, como forma de "celebrar o centenário" da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.

"É com grande alegria que recebemos a notícia de que o Mundial de Futebol 2030 será organizado em conjunto por Portugal, Espanha e Marrocos. Felicitamos a Federação Portuguesa de Futebol pelo empenho e trabalho desenvolvido", escreveu o primeiro-minsitro.

Na mesma mensagem, o líder do executivo congratula-se com a parceria de Portugal com Espanha e Marrocos, "na certeza de que será mais uma demonstração de capacidade e provas dadas na organização de grandes eventos".

"Será seguramente um Mundial de enorme sucesso", acrescenta.