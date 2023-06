E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ganhou força a candidatura formada por Portugal, Espanha e Marrocos para a organização do Campeonato do Mundo de futebol de 2030.





De acordo com o jornal espanhol 'Marca', Faisal bin Farhan Al Saud, ministro das Relações Externas saudita, terá contactado Grécia e Egito e informado que a Arábia Saudita decidiu retirar a sua candidatura ao Mundial de 2030 devido à força do projeto liderado por Portugal, Espanha e Marrocos.A partir deste momento, a única candidatura que fará frente à de Portugal, Espanha e Marrocos será a sul-americana, que junta Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai.Em setembro de 2024 será anunciada qual das candidaturas venceu a corrida pela organização do Mundial'2030.