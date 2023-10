Chile afastado da organização do Mundial'2030 devido às vagas sul-americanas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Chile já organizou a competição em 1962 e estava integrado na candidatura sul-americana juntamente com Uruguai, Argentina e Paraguai, mas acabou por ser excluído à última da hora pela FIFA do lote de organizadores. "Foi uma decisão do Conselho da FIFA. Como são três sedes na Europa e na África, argumentaram que não poderiam existir quatro aqui", lamentou Pablo Milad, presidente da Federação chilena de futebol.