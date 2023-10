«Ficará para a história»: Proença dá os parabéns à FPF pela organização do Mundial'2030 em Portugal

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) afirmou esta quarta-feira que o Campeonato do Mundo de 2030, organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, vai ficar "para a história" e deu os parabéns à federação lusa.

"Parabéns à Federação Portuguesa de Futebol, na pessoa do Presidente Fernando Gomes, e a todos os que, em conjunto com as federações de Espanha e Marrocos, trabalharam na candidatura que trará até Portugal o evento mais grandioso do Futebol Mundial", disse Pedro Proença, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

O presidente da LPFP acrescentou ainda que acredita que a competição "ficará para a história".

O Campeonato do Mundo de futebol de 2030 vai ser organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, anunciou hoje a FIFA, após a reunião do Conselho do organismo.

"O Conselho da FIFA decidiu unanimemente que a única candidatura elegível é a conjunta entre Marrocos, Portugal e Espanha, que irá organizar a competição em 2030", refere a FIFA em comunicado divulgado no site oficial.

Na mesma nota, o organismo revelou ainda que Uruguai, Argentina e Paraguai vão receber três jogos desse Mundial, como forma de "celebrar o centenário" da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.

Portugal e Marrocos vão acolher pela primeira vez jogos de um Mundial, com a repetente Espanha - que acolheu a competição em 1982 -, na 24.ª edição que terá três jogos em Uruguai, Argentina e Paraguai, como forma de celebrar o centenário do primeiro torneio disputado em solo uruguaio, em 1930.

Esta vai ser a primeira vez que um Mundial vai ser repartido por seis países, depois de ser pela primeira vez jogado em três, em 2026, que tem como coanfitriões Canadá, México e Estados Unidos.

Até agora, a única organização conjunta foi protagonizada por Coreia do Sul e Japão, no Mundial2002.

A candidatura ibérica arrancou em outubro de 2020, tendo, dois anos depois, sido alargada à Ucrânia, já após a invasão russa, e, em março último a Marrocos, sendo que a saída ucraniana nunca foi oficializada.

Portugal estreia-se em mundiais, depois de ter recebido o Euro2004, enquanto a Espanha organizou o Euro1964 e o Mundial1982, e Marrocos já acolheu a Taça das Nações Africanas (CAN) em 1988.