FIFA explica escolha de Portugal, Espanha e Marrocos (mais trio sul-americano) como organizadores do Mundial'2030

A FIFA confirmou que o Mundial'2030 vai mesmo ser organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, com início na América do Sul (um jogo cada para Uruguai, Argentina e Paraguai). Em comunicado, Gianni Infantino, presidente do organismo que rege o futebol mundial, explicou assim a decisão."Num mundo dividido, a FIFA e o futebol lutam por unir. (...) Dois continentes - África e Europa - unidos não apenas na celebração do futebol mas também a promover uma coesão cultural e social únicas. Que grande mensagem de paz, tolerância e inclusão. Em 2030, teremos uma pegada mundial única, com três continentes - África, Europa e América do Sul - e seis países - Argentina, Marrocos, Paraguai, Portugal, Espanha e Uruguai - a dar as boas-vindas e unindo o Mundo enquanto se celebra o 'jogo bonito' e o centenário do Mundial", afirmou Infantino.De resto, o Conselho da FIFA aceitou, de forma unânime, que haverá uma candidatura única composta por estes três países, sendo que Portugal, Espanha e Marrocos (assim como o trio sul-americano) ficam automaticamente qualificados para a fase final. Em 2024, haverá depois um Congresso da FIFA, onde será tomada uma decisão final relativamente à candidatura a apresentar, já com todos os detalhes. A FIFA acrescenta ainda que, dado o "contexto histórico" em torno do centenário, decidiu também de forma unânime a organização de uma cerimónia para celebrar esse momento em Montevideo, palco do primeiro jogo de sempre da prova, em 1930, assim como três partidas no Uruguai (precisamente em Montevideo), Argentina e Paraguai.Por outro lado, a FIFA 'convidou' a AFC (Ásia) e OFC (Oceânia) a fazerem candidaturas à organização do Mundial'2034, numa lógica de rotação continental.