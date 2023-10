FIFA revela mais detalhes sobre datas do Mundial'2030: será o mais comprido da história

A FIFA revelou um primeiro esboço relativo às datas do Mundial’2030. Fê-lo no site oficial, numa secção a que chamou ‘Perguntas frequentes sobre o Campeonato do Mundo de 2030, que será organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, além de um trio sul-americano. Assim, a competição arranca nos dias 8 e 9 de junho, com os denominados 'jogos inaugurais' de Uruguai (Montevideo), Argentina (Buenos Aires) e Paraguai (Assunção). Contudo, alguns dias depois, a 13 e 14 de junho, terá lugar a verdadeira cerimónia de abertura do certame, juntamente com outros encontros, em cidades e estádios por definir.

A 15 e 16 de junho realizam-se as restantes partidas dos grupos que envolvem as três seleções sul-americanas acima mencionadas. Mais tarde, nos dias 21 e 22, assistiremos aos jogos da 2ª jornada das equipas que estão nos grupos de Uruguai, Argentina e Paraguai. A FIFA confirma posteriormente no artigo no seu site que essa segunda jornada já será na Península Ibérica ou em África. Ou seja, serão 101 os encontros disputados em Portugal, Espanha e Marrocos e somente três na América do Sul, apesar dos desejos dos argentinos em trazerem mais jogos para o seu continente.

A grande final acontece 45 dias depois do arranque da competição, a 21 de julho, e tudo aponta para que aconteça em pleno Santiago Bernabéu. Será o Mundial mais longo da história, suplantando o de 2026 (nos EUA, Canadá e México), que durará 38 dias.



A FIFA lembra que a atribuição do Mundial'2030 terá ainda de ser aprovada no seu Congresso, onde têm assento todos os 211 membros daquela organização e que deverá ser realizado no derradeiro trimestre de 2024. No entanto, tal será apenas um pró-forma, dado o consenso em torno desta candidatura. Assim, o organismo liderado por Gianni Infantino confirma também que Portugal, Espanha, Marrocos, Argentina, Uruguai e Paraguai, na condição de coorganizadores, estão já qualificados para a fase final.



E porquê Uruguai, Argentina e Paraguai?



Se a integração de Uruguai no lote de anfitriões não espanta, pois foram os organizadores (e vencedores) da primeira edição, em 1930, já a entrada de Argentina e Paraguai neste lote, como forma de assinalar o centenário da prova, poderá ter originado algumas questões. Mas a FIFA responde: no caso dos argentinos, tal deve-se ao facto de terem sido finalistas nessa edição inaugural; quanto aos paraguaios, é uma forma de reconhecimento daquele país por ser a sede da CONMEBOL, "a primeira e única confederação existente por alturas da realização do Mundial'1930'.