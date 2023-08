Governo espanhol 'mexe-se' para impedir que escândalo Rubiales manche candidatura ao Mundial'2030

A polémica que envolve Rubiales desde domingo deixou o Governo espanhol em sobressalto no que diz respeito à candidatura do país ao Mundial'2030, em conjunto com Portugal e Marrocos, pelo que todos os passos foram pensados para evitar uma descrebilização do projeto.Escreve o 'El Mundo' que "nenhum dos movimentos do Governo estes dias podem entender-se sem este fator diferencial"."Espanha quer organizar o campeonato do Mundo junto com Portugal e Marrocos, numa eleição que acontecerá en 2024, e a imagem do país está comprometida por Rubiales, que era até agora a cabeça visível do projeto", acrescenta o jornal espanhol.Nesse sentido Víctor Francos, secretário de estado do desporto, solicitou à Federação espanhola "informações de como está a relação com FIFA e anunciou que fará contactos com a entidade presidida por Infantino para que escândalo não afete a candidatura".A polémica no futebol espanhol surgiu no domingo, durante as comemorações do inédito título mundial por parte da seleção feminina espanhola, que derrotou na final, disputada em Sydney, a Inglaterra por 1-0, quando, na altura da entrega dos prémios, Rubiales beijou na boca Hermoso, já depois de se ter agarrado aos testículos, em comemoração, na tribuna de honra.Seguiram-se inúmeras críticas ao sucedido, tendo Hermoso afirmado que não tinha consentido o beijo, depois de numa primeira versão ter dito que tudo ocorreu num momento de maior euforia.Depois de vários dias com muitas críticas por diversos setores da sociedade, a RFEF levou a cabo, na sexta-feira, uma Assembleia Geral Extraordinária, na qual era esperado o pedido de demissão de Rubiales, o que não veio a suceder, dando origem a um novo pico de contestação e extremado as posições, com as jogadoras a anunciarem não estarem disponíveis para representar a seleção enquanto os atuais dirigentes da RFEF se mantiverem nos cargos.Sábado, a FIFA, que tinha aberto um inquérito disciplinar, por existirem infrações passíveis de violação do código disciplinar, em matéria de dignidade e integridade, anunciou a suspensão do dirigente máximo da Federação espanhola."Decidimos suspender hoje provisoriamente Luis Rubiales de toda a atividade ligada ao futebol, nacional e internacionalmente", anunciou a instância que gere o futebol mundial em comunicado, adiantando que a suspensão terá uma duração inicial de 90 diasA aA