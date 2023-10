Mundial'2030: Iniciativa Liberal quer Governo na AR para explicar custos e estimativas de retorno

A IL anunciou hoje que quer que o Governo explique no parlamento os custos e as estimativas de retorno da realização do Campeonato do Mundo de Futebol de 2030, pretendendo saber que mecanismos de transparência e controlo de despesa serão implementados.

Em declarações aos jornalistas no parlamento em reação ao anúncio hoje conhecido de que Portugal, Espanha e Marrocos vão organizar o Mundial de Futebol de 2030, a deputada da IL Patrícia Gilvaz começou por referir que, por princípio, os liberais não têm "nada contra a realização de grandes eventos em Portugal".

"Mas para que possamos tomar a nossa posição há um conjunto de perguntas que gostaríamos de ver respondidas e, por isso mesmo, iremos chamar a senhora ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares", revelou.

Com essa audição, segundo a deputada da IL, o partido pretende "perceber qual é que vai ser o apoio do Governo português a essa mesma candidatura e qual vai ser o custo total que esse apoio vai ter no bolso dos portugueses".

"É importante perceber se já há alguma estimativa do retorno financeiro da realização deste evento. Se há, qual foi a entidade que realizou esse estudo? Esse estudo vai ser ou não público?", questionou ainda.

Os liberais querem ainda saber se existirão "mecanismos de transparência e de controlo de despesa para que não volte a acontecer" o mesmo que na Jornada Mundial da Juventude, "em que se fez tudo em cima do joelho e houve uma corrida desenfreada a ajustes diretos com impactos muito concretos".

"A partir do momento em que há uma candidatura anunciada, o Governo deve ter feito um planeamento daquele que vai ser o apoio e todos os contributos que irá dar nesta fase inicial à candidatura", explicou.

O Campeonato do Mundo de futebol de 2030 vai ser organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, anunciou hoje a FIFA.

Portugal estreia-se em Mundiais, depois de ter recebido o Euro2004, a Espanha o Euro1964 e o Mundial1982, enquanto Marrocos acolheu a Taça das Nações Africanas (CAN) em 1988.

Esta vai ser a primeira vez que um Mundial será repartido por seis países. Uruguai, Argentina e Paraguai vão receber três jogos do Mundial, como forma de "celebrar o centenário" da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.