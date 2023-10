Mundial'2030: Secretário de Estado do Desporto sublinha "conquista histórica"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, considerou hoje que a organização conjunta do Mundial2030 de futebol por Portugal "é uma conquista histórica", a "unir diferentes culturas".

"O Mundial de Futebol 2030 será organizado conjuntamente por Portugal, Espanha e Marrocos! Uma conquista histórica que muito nos orgulha. Unir diferentes culturas através do Desporto! Parabéns à Federação Portuguesa de Futebol pelo trabalho desenvolvido", assinalou o governante nas redes sociais.

O Campeonato do Mundo de futebol de 2030 vai ser organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, anunciou hoje a FIFA, após a reunião do Conselho do organismo.

"O Conselho da FIFA decidiu unanimemente que a única candidatura elegível é a conjunta entre Marrocos, Portugal e Espanha, que irá organizar a competição em 2030", refere a FIFA em comunicado divulgado no site oficial.

Na mesma nota, o organismo revelou ainda que Uruguai, Argentina e Paraguai vão receber três jogos desse Mundial, como forma de "celebrar o centenário" da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.

Portugal e Marrocos vão acolher pela primeira vez jogos de um Mundial, com a repetente Espanha, que acolheu a competição em 1982.

Esta vai ser a primeira vez que um Mundial vai ser repartido por seis países, depois de ser pela primeira vez jogado em três, em 2026, que tem como coanfitriões Canadá, México e Estados Unidos.