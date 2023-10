Os estádios que podem receber o Mundial'2030: apenas três são em Portugal

Olhando às exigências da FIFA para albergar jogos de um Mundial, nomeadamente a nível de lotação mínima (40.000 lugares), Portugal sabe desde já que o máximo de estádios que terá no certame de 2030 serão três: Luz, Alvalade e Dragão. E em Espanha diz-se que é garantido que esses três redutos estão já garantidos como sede dos jogos do torneio. Faltará, claro, esclarecer quantos encontros irá receber cada um deles, sendo seguro que apenas o Estádio da Luz, o que tem maior lotação (65.000), poderá sonhar em receber partidas mais avançadas.Segundo o jornal 'AS', em Espanha são 15 os estádios que estão em concurso e já alvo de análise. Ao que tudo indica, desses 15 apenas serão escolhidos 11, a eleger entre Balaídos (Vigo), El Molinón (Gijón), Riazor (Corunha), San Mamés (Bilbau), Anoeta (San Sebastián), La Romareda (Saragoça), Camp Nou e RCDE Stadium (Barcelona), Santiago Bernabéu e Metropolitano (Madrid), Nuevo Mestalla (Valência), Nueva Condomina (Murcia), La Cartuja (Sevilha), La Rosaleda (Málaga) e Gran Canaria. Praticamente todos terão necessidade de remodelações (ou ainda estão em processo de projetos de obras), algo que por exemplo já está a ser feito com Camp Nou, que será certamente um dos palcos dos jogos mais importantes, tal como o (renovado) Santiago Bernabéu.Depois surge a dúvida em relação a Marrocos, o outro país envolvido. Os marroquinos colocaram em cima da mesa seis opções (Rabat, Casablanca, Tanger, Agadir, Marrakech e Fez), estando ainda por esclarecer quais irão efetivamente entrar nas contas. É previsível que a escolha seja reduzida a uma ou duas opções, até porque grande parte dos estádios, apesar de terem a lotação necessária, teriam de ser alvo de grande remodelações. Em teoria, apenas o Estádio Mohammed V, em Casablanca, e o Prince Moulay Abdellah, em Rabat, entrarão nas contas.Note-se que, para lá da exigência de haver lotação para 40.000 pessoas como base para os estádios presentes, há ainda requisitos especifícos para os jogos mais importantes, como a partida inaugural (que será no Uruguai) e a final: ambos com um mínimo de 80.000 pessoas. Quanto às meias-finais, terão de ser jogadas em estádios com lotação para pelo menos 60.000 pessoas, o que poderá fazer com que uma dessas partidas seja disputada em Portugal, no caso no Estádio da Luz. Os outros candidatos são Camp Nou e o Metropolitano, em Madrid.