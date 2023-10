Pedro Sánchez diz que Espanha defenderá 'valores da igualdade e solidariedade' no Mundial'2030

O presidente do Governo espanhol em funções disse quinta-feira que Campeonato do Mundo de futebol de 2030, organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, permitirá defender "os valores da igualdade, solidariedade e competição saudável que devem acompanhar o desporto".

"A designação de Espanha, Portugal e Marrocos para organizar o Mundial de 2030 é uma grande notícia e um grande orgulho. Demonstraremos a força do futebol do nosso país como campeões mundiais e defenderemos os valores da igualdade, da solidariedade e da competição saudável que devem acompanhar o desporto", escreveu Pedro Sánchez, na rede social 'X'.

O 'caso Rubiales' acabou por não prejudicar a candidatura ibero-marroquina, com o governo de Espanha a garantir a defesa da imagem do futebol espanhol, depois de ter contactado a FIFA, em 29 de agosto.

"Estamos a defender a imagem do desporto e, em particular, do futebol espanhol a nível internacional. Vamos ser absolutamente beligerantes. Já estabelecemos os pertinentes contactos com a FIFA porque temos pendente uma candidatura para a celebração em Espanha, juntamente com Portugal, do campeonato mundial de futebol de 2030. Não o vamos largar", disse, então, o ministro da Cultura e Desporto, Miquel Iceta, numa conferência e imprensa em Madrid.

O Campeonato do Mundo de futebol de 2030 vai ser organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, anunciou hoje a FIFA, após a reunião do Conselho do organismo.

"O Conselho da FIFA decidiu unanimemente que a única candidatura elegível é a conjunta entre Marrocos, Portugal e Espanha, que irá organizar a competição em 2030", refere a FIFA em comunicado divulgado no site oficial.

Na mesma nota, o organismo revelou ainda que Uruguai, Argentina e Paraguai vão receber três jogos desse Mundial, como forma de "celebrar o centenário" da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.

Portugal e Marrocos vão acolher pela primeira vez jogos de um Mundial, com a repetente Espanha - que acolheu a competição em 1982 -, na 24.ª edição que terá três jogos em Uruguai, Argentina e Paraguai, como forma de celebrar o centenário do primeiro torneio disputado em solo uruguaio, em 1930.

Esta vai ser a primeira vez que um Mundial vai ser repartido por seis países, depois de ser pela primeira vez jogado em três, em 2026, que tem como coanfitriões Canadá, México e Estados Unidos.

Até agora, a única organização conjunta foi protagonizada por Coreia do Sul e Japão, no Mundial2002.

A candidatura ibérica arrancou em outubro de 2020, tendo, dois anos depois, sido alargada à Ucrânia, já após a invasão russa, e, em março último a Marrocos, sendo que a saída ucraniana nunca foi oficializada.

Portugal estreia-se em mundiais, depois de ter recebido o Euro2004, enquanto a Espanha organizou o Euro1964 e o Mundial1982, e Marrocos já acolheu a Taça das Nações Africanas (CAN) em 1988.