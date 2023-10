Portugal não terá novos estádios para o Mundial'2030

O Mundial'2030 ainda vai longe, mas os preparativos já acontecem. Ana Catarina Mendes, Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares com a tutela do desporto, foi ouvida hoje no Parlamento sobre a participação portuguesa na organização do Campeonato do Mundo, juntamente com Espanha e Marrocos.Apesar da ministra considerar que esta ida ao Parlamento ainda é "primitiva", deixou duas garantia interessantes: Portugal não irá construir novos estádios para o Mundial'2030 e que o nosso país vai acolher "mais de uma dezena de jogos".Por não ter ainda toda a informação necessária, a governante frisou que ainda é cedo para se discutir os custos que esta organização irá ter, mas confirmou que serão cumpridas as regras de contratação pública, com transparência e prestação de contas.Recorde-se que até à próxima terça-feira, o Governo tem de apresentar a carta de intenções com as obrigações e responsabilidades em relação à organização do Mundial.