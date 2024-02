Hélder Duarte é o novo treinador do Black Bulls de Moçambique

O português Hélder Duarte é o novo treinador da Associação Black Bulls de Moçambique para a época de 2024, depois de no ano passado ter sido campeão moçambicano de futebol pelo Ferroviário da Beira.

A nova equipa técnica do clube de Maputo já foi apresentada na quarta-feira e, segundo os vice-campeões em título, trata-se do "regresso de um homem que bem conhece a casa".

Em entrevista à Lusa em novembro, logo após o título de campeão do Moçambola, o antigo guarda-redes de 41 anos, que assumiu o comando técnico do Ferroviário da Beira em fevereiro de 2023, recordou que chegou a Moçambique no ano passado para treinar o Black Bulls, pelo qual foi campeão moçambicano em 2021, logo na estreia no país.

Regressou a Portugal no ano seguinte, como treinador-adjunto do Famalicão, e tinha viagem marcada de novo para o Black Bulls na época passada, mas divergências com o clube de Maputo levaram-no para o Ferroviário da Beira, que assinala em 2024 o 100.º aniversário.

Com Hélder Duarte no comando, o Ferroviário da Beira sagrou-se pela segunda vez campeão moçambicano, repetindo o êxito de 2016, ao somar 39 pontos, mais um do que o Black Bulls, segundo classificado, na última jornada do Moçambola.

Hélder Duarte será coadjuvado por Guilherme Vasconcelos, Custódio Gune, Francisco Calisto, Acácio Langa como treinadores-adjuntos, e Pedro Almeida, enquanto treinador de guarda-redes.

Já o luso-moçambicano Daúto Faquirá será o treinador do campeão em título Ferroviário da Beira na época do centenário do clube da província de Sofala, centro de Moçambique.

