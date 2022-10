1.º de Agosto eliminado na Liga dos Campeões africanos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os angolanos do 1.º de Agosto foram este domingo eliminados da Liga dos Campeões africana, ao perderem por 1-0 no terreno dos tanzanianos do Simba, na segunda mão, depois da derrota por 3-1 em Luanda.

Moses Phiri, aos 32 minutos, marcou o golo solitário e que confirmou o acesso dos tanzanianos à fase de grupos da Champions africana.

Com este resultado, o 1.º de Agosto foi relegado para a Taça da Confederação Africana, a segunda maior competição do continente africano a nível de clubes.

Também eliminado da competição, no sábado, foi o Sagrada Esperança, comandado pelo treinador português de futebol Alexandre Ribeiro, em consequência do empate sem golos em Luanda, diante do Saint-Éloi Lupopo, depois da derrota por 2-0 na RD Congo.

O Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, já está apurado para a fase de grupos, fruto da vitória sobre o Cape Town City por 1-0, na sexta-feira, na capital angolana, após vencer por 3-0, no jogo da primeira mão, em território sul-africano.