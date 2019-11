1º de Agosto empata na primeira jornada da Liga dos Clubes Campeões africanos

O 1º de Agosto, tetracampeão angolano, empatou este sábado, em Luanda, a 1-1 diante do Zesco United da Zâmbia, em jogo da primeira jornada do grupo A da Liga dos Clubes Campeões Africanos de futebol.

Em desafio que decorreu no estádio 11 de Novembro, na capital angolana, o avançado Mabululu abriu o marcador, aos oito minutos, numa jogada de transição rápida no corredor esquerdo, após passe de Ary Papel.

O quarto golo de Mabululu na Liga dos Campeões Africanos não garantiu a vitória da equipa angolana, porque, no minuto 15, o avançado zambiano Vicent Muape igualou a partida, resultado que se manteve até ao final.

Para o mesmo grupo, ainda este sábado, o TP Mazembe, da RD Congo, recebeu e venceu por 3-0 o Zamalek do Egito.

Na segunda jornada deste grupo, o 1º de Agosto defronta, no próximo sábado, o Zamalek.

Na competição também se encontra o Petro de Luanda, vice-campeão angolano, que joga este sábado na África do Sul (às 20h00 locais) diante do Mamelodi Sundowns, para a primeira jornada do grupo C.