12h33 - Juventus partilhou um vídeo do aquecimento de Buffon.12h28 - Estão 60 mil adeptos nas bancadas do estádio, em Singapura.11h49 - Já há onzes oficiais:Gianluigi Buffon; Mattia De Sciglio, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani, João Cancelo; Blaise Matuidi, Miralem Pjanic, Emre Can; Federico Bernardeschi, Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo.Carlo Pinsoglio (GR), Idrissa Touré, Adrien Rabiot, Grigoris Kastanos, Matheus Pereira, Gonzalo Higuaín, Alessandro Di Pardo, Simone Muratore, Pietro Beruatto, Luca Coccolo, Nikolai Baden Frederiksen, Stephy Mavididi, Wojciech Szczesny (GR), Matthijs de Ligt, Merih Demiral e Leonardo Loria (GR).Maurízio SarriPaulo Gazzaniga; Kyle Walker-Peters, Japhet Tanganga, Toby Alderweireld, Anthony Georgiou; Harry Winks, Oliver Skipp; Erik Lamela, Bamidele Alli, Heung-Min Son ; Troy Parrott.Jack Roles, Mousa Sissoko, George Marsh, christian eriksen, Harry Kane, Juan Foyth, Alfie Whiteman (GR), Jan Vertonghen, Harvey White, Jonathan De Bie (GR), Brooklyn Lyons-Foster, Tanguy Ndomele, Jamie Bowden e Lucas Silva.Mauricio Pochettino- A equipa do Tottenham já está no estádio.- No balneário da Juventus está tudo a postos.- Matthijs de Ligt chegou recentemente a Turim mas, segundo a imprensa italiana, o jovem central holandês não deverá ser titular. Fez apenas um treino com a equipa até ao momento...- Este encontro marca a estreia das duas equipas no prestigiado torneio de pré-época. Vai colocar frente a frente os campeões italianos e os vice-campeões da Europa, com a curiosidade de ser ver em ação a nova Juventus, agora liderada por Maurizio Sarri.- Bom dia, seja bem-vindo ao direto do Juventus-Tottenham, partida da International Champions Cup que se disputa a partir das 12h35, em Singapura.