Roma de Paulo Fonseca derrota Real Madrid nos penáltis

A AS Roma, comandada por Paulo Fonseca, fechou a sua pré-temporada da melhor forma, ao bater o Real Madrid no desempate por penáltis, depois do empate a dois registado no final dos 90 minutos. Um triunfo que, refira-se, valeu aos romanos a conquista da Mabel Green Cup.





Ainda sem qualquer derrota nesta pré-temporada (vitórias sobre o Perugia e o Lille e empate ante o Athletic Bilbao), a Roma enfrentava aquele que seria na teoria o desafio mais complicado, mas acabou por responder de forma afirmativa, pese embora até ter estado em desvantagem por duas vezes na primeira metade, em face dos golos de Marcelo (16') e Casemiro (39'). Valeram aos romanos os tentos de Diego Perotti (34') e Edin Dzeko (40'), que forçaram os penáltis.Aí, dos onze metros, foi mais fria a equipa italiana, com Marcelo a falhar a única cobrança do desempate, que colocou o ponto final numa pré-temporada algo 'confusa' para os madrilenos, com três derrotas, duas vitórias e um empate.