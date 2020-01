17h23: Suplentes do Real Madrid: Aréola, Éder Militão, Marcelo, James Rodríguez, Mariano, Vinícius e Rodrygo; Suplentes do Atlético Madrid: Adán, Arias, Savic, Hermoso, Llorente, Vitolo e Riquelme.





17h21: José María Sánchez Martínez vai arbitrar a partida e Ingnacion Iglesias Villanueva vai estar no papel de VAR.17h10 - Já há onzes oficiais para a final da Supertaça Espanhola.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Kroos, Casemiro, Valverde, Isco, Modric e Jovic.

Atlético Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Giménez, Renan Lodi, Correa, Herrera, Thomas Partey, Saúl, Morata e João Félix





Boa tarde! Real Madrid e Atlético de Madrid discutem a partir das 18h00 o título da Supertaça espanhola no Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, Arábia Saudita. Record leva até si, em direto, os principais lances do encontro que pode valer ao avançado português João Félix o primeiro título com a camisola dos colchoneros.

Os rivais da capital espanhola chegam a este duelo decisivo após vencerem os respetivos encontros das meias-finais. O Real Madrid bateu o Valência por 3-1, enquanto o Atlético 'derrubou' o Barcelona por 3-2 com uma reviravolta.