Yuri ruma ao Irão

Yuri é jogador do Tractor, do Irão. O defesa-central, ex-Académica, assinou um contrato válido até ao final desta temporada, com mais dois anos de opção.





O jogador já efetuou os exames médicos e também os primeiros treinos com a nova camisola, aguardando pelo certificado internacional para se poder estrear.Recorde-se que o brasileiro, de 24 anos, chegou a Portugal na época 2016/17, tendo efetuado, nas últimas quatro temporadas, 65 jogos pela equipa principal dos estudantes.