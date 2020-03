1.º de Agosto vence e regressa à liderança do Girabola

O 1.º de Agosto assumiu este sábado provisoriamente a liderança do campeonato angolano, com 51 pontos, após vencer por 3-1 o Bravos do Maquis, no jogo de abertura da 24ª jornada da prova.

Num jogo bastante emotivo e de elevada qualidade técnica e tática de ambos conjuntos, Zito Luvumbo, avançado do 1º de Agosto, abriu o marcador aos 11 minutos, mas quatro minutos depois Mussumari dos 'maquizardes' repôs a igualdade.

Num confronto pautado também pelo equilíbrio, Ary Papel, do 1.º de Agosto, tetracampeão em título, ainda falhou uma grande penalidade, aos 39 minutos.

Na segunda parte do jogo, que decorreu no estádio 11 de Novembro, em Luanda, os 'agostinos' 'carregaram' e aí garantiram a vitória, com Zito Luvumbo a 'bisar', aos 65 minutos, e Ary Papel a encerrar o marcador, aos 84.

O Bravos do Maquis, que vê quebrada a sua invencibilidade na segunda volta do Girabola, terminou o jogo reduzido a nove unidades, após expulsão de Miro e Dabanda, por agressão.

Com este resultado, o 1.º de Agosto lidera à condição o campeonato, porque o Petro de Luanda, que comandava a prova à entrada da jornada, com 50 pontos, joga apenas no domingo com o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos.

Também hoje, o Recreativo do Libolo empatou 1-1 diante do Cuando-Cubango FC.

Além do duelo de campeões entre o Petro de Luanda e Interclube, mais três jogos estão agendados para domingo no seguimento da jornada.

O avançado brasileiro Tony, do Petro de Luanda, comanda a lista dos melhores marcadores do campeonato com 14 golos, seguido por Mabululu, do 1.º de Agosto, com 12 golos e Yano, do Petro de Luanda, com menos um golo.

Jogos da 24ª jornada

Sábado, 14 março:

Recreativo do Libolo - Cuando-Cubango FC, 1-1.

1.º de Agosto - Bravos do Maquis, 3-1.

Domingo, 15 março

Petro de Luanda - Interclube.

Académica do Lobito - Recreativo da Caála.

Williet de Benguela - Ferrovia do Huambo.

Progresso do Sambizanga - Sagrada Esperança.

Sporting de Cabinda - Santa Rita de Cássia (adiado).

Desportivo da Huíla (folga).



Classificação

1.º 1.º de Agosto, 51 pontos.

2.º Petro de Luanda, 50 pontos.

3.º Bravos do Maquis, 40.

4.º Desportivo da Huíla, 37.

5.º Sagrada Esperança, 34.

6.º Académica do Lobito, 33.

7.º Recreativo do Libolo, 32.

8.º Interclube, 27.

9.º Williet de Benguela, 25.

10.º Recreativo da Caála, 24.

11.º Sporting de Cabinda, 21.

12.º Ferroviário do Huambo, 19.

13.º Progresso do Sambizanga, 18.

14.º Cuando-Cubango FC, 17.

15.º Santa Rita de Cássia FC, 13.

16.º 1º de Maio de Benguela, 0 (desclassificado).