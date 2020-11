Ryan Giggs falha jogos do País de Gales após acusação de violência doméstica

O selecionador de futebol do País de Gales, o antigo futebolista Ryan Giggs, não estará nos jogos com os Estados Unidos, República da Irlanda e Finlândia, devido ao caso de violência em que estará, alegadamente, envolvido.

A federação galesa informou hoje ter acordado com Ryan Giggs a ausência no particular com os Estados Unidos, em 12 de novembro, e na Liga das Nações com a Irlanda, em 15, e com a Finlândia, em 18 do mesmo mês.

"Concordámos que a prioridade imediata é preparar a equipa para os jogos internacionais que se aproxima. Robert Page, com o apoio de Ryan, estará à frente da seleção", adiantou a Federação galesa, acrescentando que os convocados serão divulgados na quinta-feira.

Na mesma nota, o organismo refere que não fará, por agora, mais comentários, sem nunca mencionar as notícias que vieram a público e que referem o envolvimento de Ryan Giggs em agressões à sua namorada.

De acordo com o jornal The Sun, a polícia foi chamada a casa de Ryan Giggs na noite de domingo, com o ex-jogador a ser detido e interrogado por suspeita de violência contra a sua namorada, Kate Greville.

A polícia de Manchester esclarece que a mulher sofreu ferimentos leves, sem necessitar de tratamento hospitalar, e que "um homem de 46 anos acabou por ser detido".

Entretanto, um porta-voz de Ryan Giggs já disse que a antiga 'estrela' do Manchester United nega "todas as acusações" contra si.

