Olympiacos de Pedro Martins contrata ex-portista Tiquinho Soares

O avançado brasileiro Tiquinho Soares, de 30 anos, que estava ao serviço dos chineses do Tianjin Teda, assinou contrato válido por três temporadas com o Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, anunciou hoje o bicampeão grego.

O ponta de lança jogou no FC Porto entre 2017 e 2020, tendo marcado 45 golos em 97 jogos pelos dragões, antes de partir para a China, onde atuou em apenas sete encontros pelo Tianjin Teda, anotando dois golos.

Francisco Soares, conhecido por Tiquinho no mundo do futebol, conquistou duas ligas portuguesas, uma Taça de Portugal e uma Supertaça ao serviço do FC Porto e, segundo os 'media' gregos, vai receber seis milhões de euros em salários pelos próximos três anos, sem incluir os bónus.