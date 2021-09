Foi à antiga o regresso de Mourinho a Itália. Chegou, deu que falar na conferência de imprensa e ganhou 6 jogos consecutivos, tendo caído aos pés do Verona na última jornada da Série A, mas já se sabe que para Mourinho há sempre maneira de dar a volta.





No próximo domingo há derby na cidade eterna mas antes disso, Roma e Lazio têm ainda um jogo do campeonato. Jogo a jogo, dirão os mais sensatos, e penso que não há maneira de discordar disso. Assim, em jeito de preparação do derby de domingo, cá vai um jogo da casa no Lazio vs Torino