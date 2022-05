Ferroviário de Nampula intromete-se entre líderes do Moçambola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ferroviário de Nampula, comandando pelo português Nélson Santos, é a surpresa do Moçambola 2022 ao seguir entre os primeiros, só com vitórias, após três jornadas.



Na última temporada, a equipa da província mais populosa de Moçambique terminou a prova no 10.º lugar. "Estamos a fazer um início de campeonato fantástico", referiu hoje o treinador, depois de receber e vencer o Matchedje de Mocuba por 1-0. O técnico lamentou a paragem da prova nas próximas duas semanas, para dar lugar aos jogos de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN 2023), na Costa do Marfim.

Uma quebra no ritmo da equipa "que não será benéfica", mas que servirá para recuperar jogadores, acrescentou.

Quando o Moçambola regressar, o Ferroviário de Nampula desloca-se a Maputo para enfrentar o Costa do Sol, comandado por Artur Semedo, outra equipa que segue só com vitórias no topo da tabela - tal como o Songo.

O Black Bulls, campeão em título em Moçambique, conseguiu hoje a primeira vitória por uns expressivos 6-0 na receção ao Incomáti.

A formação dos subúrbios da capital soma quatro pontos, depois de ter começado a prova com uma derrota e de ter conseguido um empate na segunda jornada.

Resultados da 3.ª jornada:

- Sábado, 21 maio

Liga Desportiva de Maputo - Songo, 0-2

- Domingo, 22 maio

Ferroviário de Nacala - Costa do Sol, 1-2

Ferroviário de Lichinga - Ferroviário de Maputo, 0-0

Black Bulls - Incomáti, 6-0

Vilankulo - Ferroviário da Beira, 2-1

Ferroviário de Nampula - Matchedje de Mocuba, 1-0

Classificação

1. Songo, 9

2. Costa do Sol, 9

3. Ferroviário de Nampula, 9

4. Ferroviário da Beira, 4

5. Black Bulls, 4

6. Ferroviário de Lichinga, 4

7. Ferroviário de Maputo, 4

8. Ferroviário de Nacala, 3

9. Liga Desportiva de Maputo, 3

10. Vilankulo, 3

11. Matchedje, 0

12. Incomáti, 0

Programa da 4.ª jornada (data a determinar)

Ferroviário de Maputo - Black Bulls

Matchedje - Ferroviário de Lichinga

Songo - Ferroviário de Nacala

Costa do Sol - Ferroviário de Nampula

Incomáti - Vilankulo

Ferroviário da Beira - Liga Desportiva de Maputo