Zamalek de Jesualdo Ferreira vence e mantém liderança isolada da Liga egípcia

O Zamalek, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, venceu este sábado na receção ao Ismaily, por 2-1, na 21ª jornada da Liga egípcia de futebol, conservando a liderança isolada da prova.

A equipa de Jesualdo Ferreira adiantou-se no marcar à beira do intervalo, aos 41 minutos, pelo avançado marroquino Achraf Bencharki, mas o Ismaily restabeleceu o empate aos 60, através de uma grande penalidade convertida pelo central Baher El Mohamady.

No entanto, o empate durou apenas três minutos, visto que o Zamalek se recolocou na frente do marcador aos 63, graças a um golo do avançado Omar El Said, e segurou os três pontos até final.

Com este triunfo, o Zamalek segue na liderança, com 44 pontos, seguido do Pyramids, com 40, e do Al Ahly, que é terceiro, com 37, enquanto o Ismaily é o 16.º, já em zona de despromoção, com 18 pontos.

Jesualdo Ferreira regressou ao Zamalek no início de março, tendo assinado um contrato de época e meia com o clube que já tinha orientado em 2014 e 2015.