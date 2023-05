Leonardo Jardim vai treinar o Al-Rayyan na próxima época

Leonardo Jardim é o novo treinador do Al-Rayyan, tendo já assinado por duas épocas com o clube do Qatar, sabe. Apesar de ter recebido várias ofertas do Shabab Al-Ahli para renovar, o treinador português decidiu rumar ao emblema qatari, permanecendo assim no futebol do Médio Oriente.O técnico, de 48 anos, teve ainda abordagens do Al Nassr, onde atua Cristiano Ronaldo, e do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, entre outros.