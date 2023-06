Inter Miami pensa em Iniesta e Alba

Andrés Iniesta e Jordi Alba poderão reencontrar-se com Lionel Messi, agora no Inter Miami. Depois de já ter garantido Sergio Busquets, também antigo jogador do Barcelona, o clube da MLS estará a pensar juntar ao craque argentino – que celebrou ontem o 36º aniversário - outros ex-companheiros dos tempos áureos nos catalães. Na despedida do Vissel Kobe, o veterano médio de 39 anos garantiu que pretendia jogar pelo menos mais um ano, e terá ainda ofertas da Arábia Saudita e do Qatar. A imprensa espanhola assegura igualmente que Jordi Alba, de 34 anos, também já foi contactado pelo Inter Miami, depois de ter deixado o Barça no final a época finda.