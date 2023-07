Macau defronta Myanmar e Timor-Leste enfrenta Taiwan na corrida ao Mundial'2026

A seleção de futebol de Macau vai jogar com Myanmar (antiga Birmânia) e a equipa de Timor-Leste com Taiwan na eliminatória preliminar de apuramento da Ásia para o Mundial'2026.

Macau e Timor-Leste vão disputar a primeira mão fora de casa a 12 de outubro, de acordo com o sorteio, realizado na quinta-feira à noite na sede da Confederação Asiática de Futebol, em Kuala Lumpur.

As duas seleções vão depois receber Myanmar e Taiwan, respetivamente, a 17 de outubro, sendo que os horários e locais dos quatros jogos ainda estão por confirmar.

Os vencedores da eliminatória preliminar vão qualificar-se para a fase de grupos, onde Macau poderá cair no Grupo B, com o Japão, a Síria e a Coreia do Norte, e Timor-Leste no Grupo D, com Omã, Quirguistão e Malásia.

Em março, a seleção de futebol de Macau tornou-se numa das últimas do mundo a regressar aos jogos, depois de uma interrupção de quase três anos imposta pela pandemia da covid-19.

Depois de uma derrota por 1-0 numa partida amigável com Singapura, realizada em Macau, a 28 de março, a seleção da região chinesa perdeu precisamente com Myanmar, por 2-0, a 19 de junho, noutro jogo de preparação disputado em Dalian, no norte da China.

Antes da partida com Singapura, o selecionador de Macau, Lázaro Oliveira, disse à Lusa existir a possibilidade de convocar residentes de Macau a jogar em Portugal para a eliminatória preliminar de apuramento para o Mundial'2026

"Estive em contacto com alguns deles e todos os bons jogadores interessam à seleção", disse o luso-angolano, antigo treinador do Estrela da Amadora, que assinou contrato com a Associação de Futebol de Macau (AFM) em outubro de 2019.

Um dos capitães da equipa de Macau é o avançado luso-sul-africano Nicholas Torrão, contando habitualmente com os defesas de origem portuguesa Filipe Duarte e Amâncio Goitia.

A última partida de Macau antes da pandemia foi em junho de 2019, quando um golo de Filipe Duarte, formado no Benfica, garantiu a primeira vitória em qualificações para campeonatos do mundo, ao bater o Sri Lanka por 1-0, em casa.

A equipa acabou por não seguir em frente, uma vez que a AFM decidiu não enviar a seleção para disputar a segunda mão no Sri Lanka, por razões de segurança, após mais de 250 pessoas terem morrido em ataques bombistas em 21 de abril de 2019.

De acordo com o portal da FIFA na Internet, as únicas seleções que continuam ainda longe dos relvados são Samoa e Samoa Americana, devido à pandemia, e Tonga, a recuperar de um tsunami, que, em janeiro de 2022, afetou mais de 80% da população.