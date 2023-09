Salzburgo pela primeira vez derrotado na Liga austríaca, após bater na Luz o Benfica

O Salzburgo, oponente do Benfica na Liga dos Campeões, foi este sábado derrotado em casa pelo BW Linz (1-0), naquele que foi o primeiro desaire do líder no campeonato austríaco, à oitava jornada.

Depois de vencer os encarnados, por 2-0, no Estádio da Luz, na quarta-feira, na estreia no Grupo D, o Salzburgo foi surpreendido no seu estádio, onde o brasileiro Ronivaldo anotou o único golo do jogo, aos 61 minutos.

Apesar do desaire, o Salzburgo lidera a prova, com 19 pontos, mas à condição, já que o perseguidor Sturm Graz, adversário do Sporting na Liga Europa, tem 17 pontos, e, em caso do triunfo no domingo, passa para o comando da competição.