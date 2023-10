Neymar junta-se à seleção brasileira

Ausente do último jogo do Al Hilal para poder acompanhar o nascimento da filha, Neymar também falhou o primeiro treino da seleção brasileira com vista aos encontros com a Venezuela e o Uruguai no apuramento para o Mundial’2026. Devidamente autorizado, o craque canarinho apenas se juntou ontem aos restantes companheiros, à semelhança de Marquinhos, que teve problemas nos voos desde Paris. À chegada, o avançado de 30 anos admitiu que o muito calor que o escrete encontrou em Cuiabá pode ser um problema, mas desvalorizou a questão.

"Não posso falar que não estou acostumado, pois na Arábia também está muito calor. Todos sofrem com isso, mas o jogo vai ser à noite e vai ser mais tranquilo. Será um jogo difícil, mas vamos preparar-nos para isso", afirmou Neymar, voltando a deixar elogios ao selecionador: "É um dos melhores treinadores que temos no futebol mundial. A liberdade e a confiança que me dá a mim e a todos os jogadores é o mais importante."

Messi ainda em dúvida

Tal como o Brasil, a campeã Argentina venceu os dois primeiros jogos na qualificação e recebe o Paraguai amanhã à noite. Messi já se treinou às ordens de Lionel Scaloni mas a sua presença no onze é ainda incerta, pois fez apenas 36 minutos no último jogo pelo Inter Miami, depois de ter ficado quatro jogos de fora por lesão. De acordo com a imprensa argentina, se o capitão não puder ser titular, seria Julián Álvarez a avançar para o onze.