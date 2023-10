Drogba pode ser... ministro

Didier Drogba, antigo avançado costa-marfinense, foi um dos protagonistas da noite em Abidjan. Embaixador da CAN’2023, o ex-craque do Chelsea ajudou no sorteio, juntamente com mais três nomes de peso do futebol africano: Sadio Mané, Obi Mikel e Achraf Hakimi. Mas Drogba é também notícia devido aos insistentes rumores que o apontam como o futuro ministro do Desporto da Costa do Marfim. Isto depois de ter falhado a eleição como presidente da federação costa-marfinense de futebol em 2022.