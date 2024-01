Médio do Vizela Osama Rashid marca na vitória do Iraque na Taça Asiática

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista do Vizela Osama Rashid marcou esta segunda-feira um dos golos da vitória do Iraque sobre a Indonésia (3-1), na primeira jornada do Grupo D da Taça Asiática de futebol.

O médio de 32 anos fez o segundo da partida, aos 45'+7, numa jogada de insistência, depois de Ali ter aberto a contagem para os iraquianos, aos 17 minutos, e Ferdinan ter empatado aos 37'. Hussein fez o 3-1 aos 75'.

No grupo D, o Iraque igualou os três pontos do Japão, que bateu o Vietname por 4-2, antes de as duas equipas se defrontarem na próxima ronda desta fase.