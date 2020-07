65 dólares por uma sandes, batatas e uma banana? É assim a vida na 'nova' MLS

A Major League Soccer vai ser o primeiro campeonato norte-americano a voltar à ação, com o retorno a estar marcado para a madrugada de 9 de julho, sempre com partidas a disputar no ESPN Wide World of Sports Complex, em Orlando, Flórida. Tudo foi organizado de forma a que o regresso se produzisse da forma mais normal possível - ou pelo menos de uma forma menos 'anormal' -, mas a verdade é que há coisas que, ao que parece, não correram da melhor forma.





É o caso do 'room service', que já motivou várias críticas de alguns jogadores. Como o caso de Omar Gonzalez, dos Toronto FC, que nas redes sociais mostrou o aspeto da caixa do almoço que lhe foi entregue e que lhe custou 65 dólares (qualquer coisa como 58 euros). Portanto, foram 58 euros por uma caixa na qual constavam uma sandes, uma dose de batatas e uma banana.De resto, o preço do menu é algo que não parece estar para grandes descontos, já que o pequeno almoço surge taxado a 45 dólares (40€) e o jantar a 75 (67€). E a julgar pela amostra deste almoço não será de esperar que o pequeno almoço seja lá muito farto...Confrontada com as queixas, a Major League Soccer assegurou que a caixa entregue aos jogadores dizia apenas respeito a um primeiro dia e que com o passar do tempo as opções seriam melhoradas. Ainda assim, ao jornal 'Olé', um porta-voz do campeonato deixou claro que nesta fase a "prioridade número 1 é a saúde e segurança dos jogadores e do staff". "Como tal, a comida que se entrega nos quartos não é o típico 'room service' de um hotel. A foto mostra apenas uma opção para as pessoas que estão em quarentena ao chegar ao complexo e indica como os jogadores serão alimentados ao longo da sua estadia", explicou.