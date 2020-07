Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

70 anos de Maracanaço: A nação na palma da mão Jogava-se no Brasil a final do Mundial de 1950 e todos antecipavam a vitória dos anfitriões! Mas os uruguaios fintaram o destino, sambaram no pé e arrebataram a Taça Jules Rimet! Fez ontem 70 anos que se cumpriu, em português do Brasil, uma das páginas mais negras do futebol brasileiro…





• Foto: DR