À atenção do Benfica: Ajax continua a arrasar na Eredivisie

Adversário do Benfica nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o Ajax continua a realizar uma época de 2021/22 de enorme nível. Este domingo, diante do Twente, o conjunto de Amesterdão venceu por 5-0, chegou aos 54 pontos no campeonato (fruto de 17 vitórias, 3 empates e 2 derrotas) e melhorou ainda mais o seu registo de golos, que de momento é de 69 marcados e 5 sofridos em 22 partidas. A média é assustadora: mais de 3 golos marcados por jogo!Esta tarde, em casa, a formação de Erik ten Hag tinha pela frente o quinto colocado (com 41 pontos), mas a goleada acabou por sair com naturalidade, mercê dos golos de Klaassen (31'), Haller (53', 85' e 88') e Pröpper (77' p.b.). Pelo meio ainda houve espaço para um penálti falhado por Dusan Tadic, aos 62', que podia ter dado a meia dúzia no resultado final. Contas feitas, o Ajax comanda agora com mais 5 pontos do que o PSV Eindhoven, que nesta ronda também venceu por 5-0, no caso diante do Vitesse.Contando todas as provas, os de Amesterdão não perdem desde 12 de dezembro do ano passado, altura na qual foram batidos em casa pelo AZ. De lá para cá, em oito jogos venceram sempre, marcando 33 golos e sofrendo somente 1.Note-se que o Benfica defronta o Ajax na 1.ª mão da Champions a 23 de fevereiro, no Estádio da Luz. A segunda mão está marcada para três semanas depois, a 15 de março, agora em Amesterdão.