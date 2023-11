À atenção do Benfica: Salzburgo vence a acabar e mantém-se líder na Liga austríaca

O líder Salzburgo, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, venceu este sábado na receção ao Hartberg (3-2), com o golo decisivo a surgir na reta final do desafio da 15.ª jornada do campeonato austríaco.

Quando o empate a dois golos parecia ser o desfecho mais provável, o suplente Dorgeles Nene apareceu para dar o triunfo aos locais, à passagem do minuto 85.

Antes, tinha sido o Hartberg a abrir o ativo, por Bowat, aos 11 minutos, e Ratkov (45+4') a restabelecer a igualdade antes do tempo de descanso, com Gloukh (49'), já no segundo tempo, a operar a reviravolta e um autogolo de Morgalla (56') a deixar o desafio, novamente, empatado.

Com este resultado, o Salzburgo mantém-se no primeiro lugar da prova, com 33 pontos, os mesmos do segundo posicionado Sturm Graz, oponente do Sporting na Liga Europa, com o LASK Linz a ocupar a última posição do pódio, com 28.

O Benfica ocupa a ultima posição do Grupo D da Liga dos Campeões, com zero pontos, atrás do Salzburgo (terceiro, com três), que recebe os encarnados na última ronda, para um duelo que poderá revelar-se decisivo rumo ao play-off da Liga Europa, uma vez que Inter Milão e Real Sociedad, os dois com 10 pontos, já têm presença assegurada nos 'oitavos' da Champions.