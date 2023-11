À atenção do Benfica: Salzburgo vence e assume liderança provisória da Liga austríaca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Salzburgo, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, venceu este sábado fora o Tirol, por 2-0, em jogo da 13.ª jornada da Liga austríaca, e assumiu provisoriamente a liderança da prova.

Depois de um empate e uma derrota nas duas jornadas anteriores, o Salzburgo voltou às vitórias, garantindo os três pontos, com golos de Karim Konate, aos 27 minutos e 90+5'.

O Salzburgo soma 27 pontos, e lidera a liga, à condição, com dois pontos de vantagem sobre o Sturm Graz (adversário do Sporting na Liga Europa), que é segundo e que no domingo defronta o LASK.

A formação austríaca, que na próxima ronda europeia defronta o Inter Milão, segundo do Grupo D, ocupa a segunda posição da poule, liderada pelo Real Sociedad, e na qual o Benfica é último.