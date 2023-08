À atenção do Benfica: Santiago Giménez renova com o Feyenoord até 2027

O Feyenoord anunciou, esta quinta-feira, a renovação de Santiago Giménez por mais uma temporada, numa altura em que o avançado continuava na mira do Benfica e até era o favorito para substituir Gonçalo Ramos , que deverá rumar ao PSG "Mais um ano", escreveu o clube holandês nas redes sociais.O mexicano mostrou-se muito feliz pela "confiança" que o clube continua a depositar nele. "Agradeço ao Feyenoord pela confiança que esta renovação de contrato expressa. O clube ajudou-me de todas as maneiras possíveis para garantir que a minha adaptação fosse boa quando vim para Roterdão. Graças à ajuda dos treinadores e dos meus colegas fiz uma ótima primeira temporada. Os adeptos transmitem-me sempre uma energia incrível. Estou a viver o meu sonho neste momento e estou mais do que ansioso pela próxima temporada e por novos desafios", referiu aos meios oficiais do clube.Aos 22 anos, Santiago Giménez passa a ter contrato com o Feyenoord até 2027.