À atenção do FC Porto: Antuérpia derrota Genk antes de visitar o Dragão

O Antuérpia, próximo adversário do FC Porto no Grupo H da Liga dos Campeões, venceu este sábado por 3-2 na receção ao Genk, para a 13.ª jornada do campeonato belga, liderado pelo Union Saint-Gilloise.

O triunfo do Antuérpia foi construído com um golo do holandÊs Vincent Janssen, aos cinco minutos, e um bis de Michel-Ange Balikwisha, aos 11' e 39'. O Genk reduziu para a diferença mínima pelo suíço Andi Zeqiri, aos 45', e pelo colombiano Daniel Muñoz, aos 90'+9.

O Antuérpia ocupa, provisoriamente, o sexto lugar, com 20 pontos, agora a um do Genk, quinto, mas ainda ao alcance do Club Brugge, sétimo, com 19, que no domingo recebe o Anderlecht, segundo, a quatro do líder Union Saint-Gilloise.

Na terça-feira, o Antuérpia defronta o FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo referente à quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, após na terceira ronda, em 25 de outubro, ter perdido em casa por 4-1 com os dragões.

O Grupo H da Liga dos Campeões é liderado pelo Barcelona, com nove pontos, seguido pelo FC Porto, com seis, Shakhtar Donetsk, com três, e Antuérpia, ainda a zero.