À atenção do FC Porto: Shakhtar Donetsk volta às vitórias na Liga ucraniana

O Shakthar Donetsk bateu hoje em casa o Metalist 1952 Kharkiv, por 2-0, e regressou aos triunfos na Liga de futebol da Ucrânia, após um empate e uma derrota, seguindo na quarta posição da tabela classificativa.

Depois de um primeiro tempo sem golos, o avançado Oleksandr Zubkov abriu a contagem deste encontro da 16.ª ronda aos 59 minutos, com o médio Dmytro Kryskiv a fixar o resultado final, de penálti, aos 78.

Com a vitória, a formação adversária do FC Porto na Liga dos Campeões soma agora 28 pontos, menos cinco do que o líder Kryvbas, mas ainda só disputou 14 jornadas (menos duas), pelo que, se vencer os dois jogos em atraso, pode pular para o primeiro posto.

O Shakthar Donetsk visita o Estádio do Dragão no próximo dia 13, na sexta e última ronda do grupo H da 'Champions', com ambas as formações a deterem atualmente nove pontos (o FC Barcelona está já apurado com 12 pontos) e a lutarem diretamente por uma vaga na próxima fase da competição.