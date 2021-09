À atenção do Sp. Braga: Midtjylland goleia amadores e avança na Taça da Dinamarca

O Midtjylland, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, apurou-se esta quarta-feira para os oitavos de final da Taça da Dinamarca, ao golear fora os amadores do Kjellerup, por 5-0.

O médio brasileiro Evander, aos 30 minutos, o australiano Awer Mabil (34'), Victor Lind (59' e 79') e Aral Simsir (64') construíram a goleada.

Já no campeonato da Dinamarca, e cumpridas nove jornadas, o Midtjyllland lidera com 21 pontos, mais um do que o FC Copenhaga e três do que o Aalborg.

Na Liga Europa, o Sporting de Braga recebe o rival dinamarquês a 30 de setembro.