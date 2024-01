À atenção do Sporting: Young Boys perde com 'aflito' Basileia e pode ver liderança encurtada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Young Boys, adversário do Sporting na Liga Europa de futebol, perdeu hoje em casa do Basileia (1-0), um dos 'aflitos' da Liga suíça, e pode ver a liderança do campeonato encurtada nesta 20.ª jornada.

Um golo do kosovar Kolloli, aos 13 minutos, bastou para a equipa da casa vencer, com Renato Veiga no 'onze', enquanto os visitantes, que lançaram Joel Monteiro como titular na frente, não conseguiram reverter o resultado.

Contas feitas, o Basileia aproveitou para subir a nono, entre 12 equipas primodivisionárias, com 22 pontos, enquanto o Young Boys perdeu pela primeira vez na Liga suíça desde 25 de novembro de 2023 e soma 41 pontos, podendo ver o St. Gallen, segundo com 36, aproximar-se no domingo.

O Sporting visita o Young Boys em 15 de fevereiro, no 'play-off' da Liga Europa.