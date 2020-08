À atenção dos clubes portugueses: como estão os potes para as provas europeias

Com o fim dos campeonatos nacionais, os emparelhamentos para a Liga dos Campeões e Liga Europa de 2020/21 começam a ganhar forma. Embora as edições de 19/20 ainda não tenham terminado - e isso tem influência nas vagas para a temporada seguinte, já que os vencedores das duas provas têm lugar na Liga Milionária -, já é possível adiantar alguns cenários. Vejamos, então, o que FC Porto, Benfica, Sp. Braga, Sporting e Rio Ave têm pela frente, pelo menos para já, pois os potes podem mudar.





FC PORTO

BENFICA

SP. BRAGA

SPORTING

RIO AVE

Fase de gruposPote 1 - Real Madrid, Liverpool, Juventus, Bayern Munique, Paris SG e ZenitPote 2 - Atlético Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United, Sevilha, Borussia Dortmund, Chelsea e Shakhtar DonetskPote 3 -, Leipzig e LazioPote 4 - Lokomotiv Moscovo, Atalanta, Inter, Marselha, Club Brugge, Borussia Monchengladbach e BasaksehirO FC Porto está, neste momento, no pote 3 mas pode saltar para... o pote 1. Como? Se a atual edição for ganha por Real Madrid, Bayern Munique, Paris Saint-Germain ou Juventus. Isto porque, segundo as normas da UEFA, se o vencedor da Liga dos Campeões ou da Liga Europa já estiver no Pote 1 por ter sido campeão nacional no respetivo país (algo que esta época só pode suceder na Champions), essa vaga passará para o país que se segue no ranking, o 7º melhor cotado, que neste caso é Portugal. A chegada ao pote 2 torna-se impossível devido ao ranking das equipas que já lá estão, muito mais bem cotadas que os dragões.3.ª pré-eliminatória (caminho das ligas)Cabeças-de-série:, Dínamo Kiev, Gent e KrasnodarNão cabeças-de-série: RennesNesta altura, a única certeza é que Rennes será sempre não cabeça-de-série, logo um possível adversário do Benfica (ao contrário de Dínamo Kiev e Gent, garantidamente cabeças-de-série). Quanto ao Krasnodar, depende do Besiktas. Se os turcos vencerem a sua eliminatória e se apurarem para a 3.ª pré, fecharão automaticamente o lote de quatro cabeças de série (com Benfica, Dínamo e Gent) e atirarão os russos para o outro lote. Viktoria Plzen, Rapid Viena, PAOK, AZ Alkmaar ou Lokomotiva são outros possíveis adversários do Benfica mas ainda vão disputar a 2.ª pré-eliminatória.Fase de gruposArsenal, Roma, Nápoles, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA Moscovo e(pote 1), Leicester, Real Sociedad, Feyenoord, Hoffenheim, Zorya, Nice, Lille, Antuérpia, Sivasspor e WolfsbergerPara já o Sp. Braga está no pote 1 mas tudo dependerá das equipas que possam cair da 3.ª pré e playoff da Liga dos Campeões. Nesse lote, há formações com coeficiente superior ao dos minhotos, que podem mudar a constituição deste pote.3.ª pré-eliminatóriaCabeças-de-série:, PSV, Sparta Praga, AEK Atenas, LASK Linz e RostovNão cabeças-de-série: Rijeka, Charleroi, Desna Chernihiv, Alanyaspor, Sonderjyske e St. GallenO Sporting tem a garantia que será sempre cabeça de série nesta fase e, em caso de apuramento, no playoff. Quanto aos possíveis adversários, para já existem seis mas a lista está ainda muito incompleta, pois faltam disputar eliminatórias prévias.2.ª pré-eliminatóriaCabeças-de-série: Tottenham, Basileia, Copenhaga, Wolfsburgo, BATE Borisov, Galatasaray, Granada, Milan, Rangers, Reims,, Dínamo Moscovo, Slovan Liberec, Hajduk Split, Willem II, Jablonec, Kolos Kovalivka e TSV HartbergNão cabeças-de-série: Anorthosis Famagusta, Aris Salónica, OFI Heraklion, Vojvodina, Osijek, Gotemburgo, Viking Stavanger e Kaysar KyzylordaOs vilacondenses também serão cabeças-de-série mas, em caso de passagem, deverão deixar de ter esse estatuto na fase seguinte.