A cláusula no contrato de Ronald Koeman que pode levá-lo a orientar o Barcelona já em 2020

Não é novidade a vontade de Ronald Koeman em orientar o Barcelona... e agora esse 'sonho' pode ser tornado realidade e já no próximo ano.De acordo com Nico-Jan Hoogma, diretor da Federação Holandesa de Futebol, o antigo treinador do Benfica tem uma cláusula no contrato que assinou com a seleção holandesa que o pode levar a comandar o Barcelona já na próxima temporada."Koeman tem uma cláusula para ir para o Barcelona em 2020. Alcançaram-se acordos a respeito disso, mas teriam sempre que pagar pela sua transferência. Ele já demonstrou a sua vontade em ser treinador do Barcelona um dia. Vamos ver o que vai acontecer", afirmou Nico-Jan Hoogma, em declarações ao 'Good Morning Eredivisie'.Apesar de o técnico holandês poder abandonar a seleção do seu país já no próximo ano, Hoogma espera poder contar com Koeman até ao final do seu contrato, em 2022. "O êxito que está a ter com a nossa seleção pode ajudá-lo ainda mais [a ir para o Barcelona] mas espero que consigamos concluir este processo até ao final do Mundial, em Qatar. Espero que possamos trabalhar juntos por muito tempo, porque estou a gostar do seu trabalho", finalizou.Relembre-se que Ernesto Valverde, atual treinador dos 'blaugrana', tem contrato até junho de 2020 e, após o arranque algo inseguro nesta temporada - duas derrotas durante o Granada e o Atheletic Bilbao e um empate com o Osasuna -, pode ter a continuidade no banco dos 'culé' em perigo.