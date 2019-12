A confissão de Messi após vencer a Bola de Ouro: «O fim da carreira aproxima-se»

Após conquistar a Bola de Ouro pela sexta vez, um recorde, Lionel Messi admitiu que, aos 32 anos, começa a aproximar-se o fim da carreira. No entanto, o astro do Barcelona vincou que ainda vai continuar a dar muito ao futebol.





"Recordo-me quando conquistei a primeira Bola de Ouro, vim até París com 22 anos e com os meus irmãos. Uma coisa incrível. Agora, 10 anos depois vivo um momento diferente, muito especial, com a minha mulher e três filhos. Tenho consciência da minha idade e estes momentos são de aproveitar porque aproxima-se o fim da carreira e é difícil. Mas sublinho que ainda me faltam alguns anos, embora pareça que o tempo voe. Espero continuar a desfrutar do futebol, da família, dos rivais e da vida que tenho", disse durante a gala.